Mac mini (2023): il miglior PC desktop che tu possa comprare oggi

Il Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2 è un vero mostro di potenza; é un computer desktop rivoluzionario, capace di compiere grandi operazioni, di eseguire applicazioni pesantissime e complicate senza il minimo lag o sforzo. È un terminale davvero eccellente che, grazie alla perfetta integrazione fra hardware e software, è in grado di garantire prestazioni degne di nota. Ciò che stupisce poi, è il prezzo di vendita: solo 661,26€ (grazie alle offerte di Amazon), spese di spedizione incluse. Capite bene che rispetto al valore di listino qui troviamo uno sconto corposo. Non di meno, i vantaggi che si hanno con il noto portale di e-commerce americano sono davvero tantissimi. La versione che vi proponiamo dispone di 256 GB di memoria interna e di 8 GB di RAM.

Mac mini (2023) con M2: un mostro di potenza

In primo luogo vi dobbiamo parlare del design di questo gadget: esteticamente richiama i “vecchi” modelli con chip Intel ma sotto la scocca è interamente costruito da zero; il SoC Apple Silicon, basato su architettura ARM, ha rivoluzionato il mondo dei computer. Questo processore infatti, è in grado di eseguire Premiere Pro, Avid Media Composer, DaVinci Resolve, FinalCut Pro, Logic Pro e altri software di programmazione, senza il minimo problema. Inoltre, è un PC compattissimo: è piccolo, di dimensioni contenute e si può anche trasportare con facilità.

Si collega alla corrente mediante un semplice cavo con presa da muro, basta un HDMI (o un USB Type-C) per il collegamento ad un monitor e per le periferiche esterne si può utilizzare il Bluetooth così da avere un desk Setup senza fili, senza ingombri o altro. Costa solo 661,23€ su Amazon, spese di spedizione incluse. La consegna sarà celere e immediata e avrete anche la garanzia di due anni con assistenza tecnica al seguito.

