Mac mini (2023): il miglior computer per lavorare

Se state cercando un nuovo computer desktop per il vostro lavoro, abbiamo la soluzione perfetta che vi renderà felici. Stiamo parlando del leggerissimo e compattissimo Mac mini (2023) di ultima generazione, un prodotto così versatile che si adatta a tutte le esigenze. Andrà benissimo sia se siete dei giovani professionisti dell’immagine, sia se siete studenti di università o di scuola. È un computer perfetto anche per l’utilizzo casalingo; vi basterà collegare un monitor, due casse e un mouse per avere una postazione di tutto rispetto. Lo trovate ad un prezzo speciale: solo 729,00€, spese di spedizione incluse.

Ricordiamo che grazie ad Amazon avrete accesso alla consegna celere; in pochissimi giorni sarà presso il domicilio da voi designato ma volendo, sappiate che potrete anche dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. C’è la garanzia di Apple per un anno e quella del sito rivenditore per due, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Mac mini (2023): questo computer è semplicemente perfetto

Mac mini (2023) è un computer “plug-and-play”; in poche parole, significherà che vi basterà collegarlo alla corrente per vederlo operativo. Noi vi consigliamo anche di utilizzare un Magic Mouse di Apple, una Magic Keyboard e perché no, un bel monitor esterno da 27 o 32 pollici. Una volta connesso alla corrente, vi basterà seguire la procedura di riferimento per usarlo al meglio.

Questo è un PC portatile perfetto per l’editing dei video in 4K (magari con FinalCut Pro) ma va benissimo anche per le operazioni quotidiane. È così leggero, compatto, che potrete anche portarlo con voi. Ha tante porte sul posteriore, tutte pensate per usarlo in maniera professionale. Ha le ventole che aiutano a dissipare il calore nei carichi più pesanti.

Non lasciatevi sfuggire questo gioiellino; a 729,00€ è il computer perfetto da acquistare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.