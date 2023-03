Mac mini (2023): il computer PERFETTO per lo smart working

Se state cercando il computer per lo smart working, abbiamo la miglior soluzione che ci sia sul mercato. Stiamo parlando del meraviglioso Mac mini 2023, un desktop molto contenuto, dalle dimensioni compatte ma che sprigiona una potenza esagerata. Questa meraviglia infatti, dispone della nuova generazione del processore proprietario di casa Apple, l’M2, ma vanta anche altre caratteristiche interessanti. In primo luogo ci siamo anche dalla presenza di numerose porte pensate per tutte le periferiche possibili ed immaginabili. Prima di addentrarci però nella disamina, vogliamo dirvi il prezzo: solo 729,00 € con spese di spedizione comprese nel costo del prodotto. In poche parole sarà vostro con una cifra irrisoria e se avete già le periferiche a casa, non dovrete spendere un singolo euro aggiuntivo.

Acquistandolo da Amazon poi, godrete di numerosi vantaggi: citiamo la consegna cedere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, le spese di spedizione incluse nel costo del device, la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e, cosa non scontata, la possibilità di dilazionare l’importo del pc in micro pagamenti con Cofidis o con il sistema interno ad Amazon, a tasso zero. Dulcis in fundo, ci sono due di garanzia con il rivenditore è un anno di supporto tecnico e logistico con il costruttore Apple, valido in tutti gli Apple Store del mondo.

Il Mac mini è una bomba, dovete provarlo

Questo computer è una vera bomba, come vi abbiamo già spiegato. Il processore a bordo consente di effettuare operazioni complesse e carichi di lavoro pesanti. Con questo pc infatti si può fare editing video, post produzione grafica anche ad alti livelli, programmazione e si può anche utilizzare per fare musica. Molti lo usano per operazioni di amministrazione e di segreteria da casa o perché no, anche in ufficio. Viste le sue dimensioni, si può staccare dalla presa e collegare ovunque si voglia. Occorre solo avere i cavi per le periferiche giuste e il gioco sarà fatto.

Inoltre, questo Mac mini è plug and play, il che significa che vi basterà collegarlo alla presa di corrente per vederlo operativo e funzionante. Non dovrete fare nulla se non seguire la procedura guidata, attivare il tutto con il vostro ID Apple e sarete pronti all’azione. A 729,00 € non ci sono computer così potenti in circolazione, fateci un pensierino perché lui è un vero Best Buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.