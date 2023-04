Mac mini (2023): il computer per i professionisti ad un prezzo WOW

Oggi vogliamo parlarvi di un computer semplicemente unico nel suo genere perché è un prodotto veramente eccezionale dal punto di vista estetico ma anche dal fronte delle specifiche. Parliamoci chiaro, il Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2, uscito pochissimi mesi fa, è un gadget fantastico che può consentire l’editing dei video in 4K, il fotoritocco a livelli professionali, riesce a gestire la produzione di musica e pensate un po’, riesce a far girare fluidi anche i software di programmazione.

Capite bene che ci troviamo di fronte ad un vero e proprio PC da lavoro, adatto ai professionisti, ma non solo. Per via del suo costo contenuto di soli 728,00 € grazie agli sconti di Amazon, il Mac mini si presenta come un device casalingo, pensato come computer domestico oppure perché no, perfetto anche agli studenti. Il risparmio rispetto al prezzo di listino è abbastanza interessante, ma ciò che ci stupisce sono le sue performance e soprattutto i vantaggi che si possono avere comprandolo dal sito di e-commerce americano.

Mac mini M2: un Best Buy assoluto

Partiamo infatti dalle spese di spedizione comprese nel prezzo. La consegna sarà anche rapidissima; in pochissimi giorni il computer sarà a casa vostra senza che voi spendiate un singolo euro in più e poi, sappiate che avrete la possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

La transazione è sicura e in più ci sarà il supporto dell’assistenza tecnica di Amazon, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Insomma, potrete dormire sonni tranquilli perché sarete sempre supportati anche nel servizio post vendita.

Il Mac mini 2023 presenta un processore eccezionale che vanta una CPU da 8 core e una GPU da ben 10 core. Il tutto viene coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da SSD da 256 GB, più che necessari per l’archiviazione di file, video, foto e canzoni ma anche per distrazione di programmi, anche pesanti.

A 728,00 € questo Mac mini (2023) si presenta come un computer per tutti, in grado di soddisfare i compiti quotidiani ma anche le operazioni più complesse. Se siete interessati vi invitiamo ad effettuare presto d’acquisto su Amazon così da non perdere lo sconto applicato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.