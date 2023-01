Mac mini (2023) e MacBook Pro (2023): c'è una BRUTTA sorpresa

I nuovissimi Mac mini e MacBook Pro del 2023 con M2/M2 Pro e Max hanno dei dischi da 256 GB più lenti di quelli montati sui predecessori. Questa notizia arriva dopo il teardown del Mac mini fatto dal canale YouTube di Brandon Geekabit, il quale ha osservato un particolare molto bizzarro.

Mac mini e MacBook Pro 2023: un SSD “più lento”?

Il modello da 256 GB presenta un solo chip di archiviazione, mentre M1 aveva due slot da 128 GB ciascuno; questo fa sì che il nuovo device sia leggermente più lento di quello visto due anni or sono. Lo hanno confermato anche le app di benchmarking come “Blackmagic Disk Speed Test”. Si parla di una velocità di circa 1.500 MB/s. Per farla breve, si ha dal 30% al 50% in meno rispetto alle velocità di lettura e scrittura dell’M1 basico.

Se cercate un computer veloce e affidabile dovreste puntare sulle configurazioni più ricche di memoria (almeno 512 GB) così da evitare simili criticità. A cosa serve ciò? Easy: un SSD più lento influisce anche sulla velocità di trasferimento dei dati oltre che sulle performance pure.

Riportiamo le parole del sito The Verge uscite lo scorso anno sui laptop con M2 (Air e Pro 13″):

Grazie all’aumento delle prestazioni di M2, il nuovo MacBook Air e il MacBook Pro da 13 pollici sono incredibilmente veloci, anche rispetto ai laptop Mac con il potente chip M1. Questi nuovi sistemi utilizzano una nuova NAND a densità più elevata che offre 256 GB di spazio di archiviazione utilizzando un singolo chip. Mentre i benchmark dell’SSD da 256 GB possono mostrare una differenza rispetto alla generazione precedente, le prestazioni di questi sistemi basati su M2 per le attività del mondo reale sono ancora più veloci.

Se volete acquistare comunque la versione classica da 256 GB, sappiate che è disponibile a 256 GB a 729,00€ con spedizione gratuita.

