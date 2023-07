Mac mini (2023): di nuovo al suo MINIMO STORICO su Amazon (solo 569€)

Il potentissimo e meraviglioso Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2 si porta a casa con soli 569,00€; questo prezzo è veramente basso per un terminale di nuovo generazione come questo gadget. È uscito sul mercato da pochissimi mesi eppure è già sceso drasticamente sul noto portale di e-commerce americano. Avrete anche diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto se lo prenderete da qui, ma non solo. Ci sono le spese di spedizione comprese nel costo dell’articolo e la consegna sarà celere e veloce; approfittatene adesso se siete interessati.

Volendo, potreste comunque optare per la spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Non dimenticate che ci sono due anni di garanzia con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Mac mini (2023) con M2: potente ma compatto

Esteticamente questo Mac mini. (2023) è una vera delizia; è piccolo e compatto, ma è anche potentissimo. Ha tante porte a bordo, tutte disposte sulla parte posteriore del prodotto. Si possono collegare periferiche di ogni tipo e, volendo, potreste sempre optare per la connettività via Bluetooth con mouse, tastiere e stampanti.

Il chipset Apple Silicon M2 assicura prestazioni e performance di alto livello; il tutto viene coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da 256 GB di SSD per l’archiviazione dei file, per l’installazione dei software e non solo. Con questo Mac mini potrete montare video con Premiere Pro, DaVinci Resolve, FinalCut Pro, fare programmazione o produzione musicale con Logic Pro. Insomma, non c’è niente che non possiate fare con questa piccola workstation; non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione. A soli 569,00€ è un vero best buy; fate presto perché le scorte potrebbero essere limitate, o peggio, la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.