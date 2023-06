Mac mini (2023) da 512 GB a meno di 860€ su Amazon: OFFERTONA

Il Mac mini (2023) è un computer desktop di fascia alta venduto però ad un prezzo veramente irrisorio; nello specifico, il modello che vi consigliamo dispone di ben 8 GB di memoria unificata e di 512 GB di SSD veloce. Questa iterazione è in sconto su Amazon al prezzo speciale di 859,99€, spese di spedizione incluse nel prezzo. Capite bene che il risparmio, in questo caso, sarà incredibile rispetto al valore di listino (pari al 10%). Noi vi consigliamo di approfittarne subito perché è un’offerta da non lasciarsi sfuggire.

Mac mini (2023) con 512 GB: l’affare del giorno

Vi ricordiamo che in confezione troverete il computer desktop e il cavo di alimentazione. Dovrete metterci voi le periferiche adeguate (monitor, mouse, tastiera e casse) ma è proprio questo il bello: avrete massima libertà nel configurare il dispositivo come meglio credete. È un terminale plug and play e ciò significa che il dispositivo sarà pronto per l’utilizzo. La configurazione sarà veloce e immediata e non dovrete fare nulla di particolare. Appena finita la sincronizzazione con il vostro account Apple, sarete subito pronti all’azione.

Grazie al processore Apple Silicon M2 il device sarà una potenza; è perfetto per montare video con i principali software di editing, va bene per la grafica, per i lavori di programmazione, per lo studio, per tutta la famiglia. Questo è un vero gadget di punta che costa però pochissimo; va benissimo per gli universitari, per i montatori, per chi vuole farne un uso standard o per le normali attività di amministrazione. Non c’è alcun limite con questo Mac mini (2023); con 512 GB di memoria interna poi, vi ritroverete davanti una macchina spaziale, capace di tutto, con un design evergreen, ricco di porte, e con una potenza inimmaginabile. A soli 859,99€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro o peggio, l’offerta potrebbe finire a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.