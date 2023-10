Mac mini (2023) con M2: solo 599€ per il computer di Apple più venduto

Il Mac mini (2023) con processore M2 di Apple è uno dei computer della mela più apprezzati e venduti di sempre; grazie agli sconti folli di Amazon potrà essere vostro con soli 599,00€, spese di spedizione incluse, con consegna celere e immediata in 24 o 48 ore. Tenete con to che ci troviamo di fronte ad un best buy, un gadget che a questa cifra, è imperdibile. Volendo, potrete farvelo recapitare anche presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano e si può dilazionare l’importo complessivo del prodotto in comode rate con Creditline di Cofidis o con il sistema interno al portale, in cinque soluzioni a tasso zero.

Mac mini (2023): ecco perché devi acquistarlo

Al centro del Mac mini (2023) c’è il chip Apple Silicon M2, sviluppato in casa con architettura ARM. Questo SoC rappresenta un nuovo paradigma nel mondo dei processori per computer desktop e combina una CPU a 8 core, una GPU a 10 core e un Neural Engine a 16 core per offrire prestazioni straordinarie in un pacchetto compatto. Può gestire una vasta gamma di applicazioni in modo fluido e veloce, dalla navigazione web alla modifica di video in 4K. La GPU integrata fornisce una grafica eccezionale, così potrete utilizzarlo anche per le operazioni più impegnative.

A Cupertino hanno lavorato duramente per garantire la compatibilità software con il passaggio ai chip Apple Silicon. Anche se alcune app potrebbero richiedere l’ottimizzazione per Silicon al fine di ottenere le migliori performance, la maggior parte dei software Intel basati su Mac funzionerà comunque senza problemi grazie a Rosetta 2.

Il Mac mini (2023) offre un’ampia gamma di porte, tra cui due porte Thunderbolt/USB 4, due porte USB-A, una porta HDMI 2.0, una porta Gigabit Ethernet e un jack per cuffie da 3,5 mm. Con un prezzo di soli 599,00€, questo computer sarà un best buy su tutta la linea: non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.