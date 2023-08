Mac mini (2023) con M2: sconto IMMEDIATO dell'8% su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un computer desktop di casa Apple davvero unico nel suo genere; si chiama Mac mini (2023), è stato annunciato all’inizio di quest’anno. Presenta un design classico (che ormai conosciamo bene), è ricco di porte (sulla parte posteriore), ha un’estetica minimal, pulita, è realizzato in alluminio riciclato ed è compatto e leggero. Volendo, si può trasportare senza il minimo problema anche in uno zaino. Per farlo funzionare poi, basta pochissimo: occorre attaccare la spina alla corrente, collegare le giuste periferiche (monitor, mouse, tastiera e cassa) e il gioco sarà fatto. È un prodotto plug-and-play quindi non dovrete perdere tempo per la configurazione; non di meno, è potentissimo grazie alla presenza del processore Apple Silicon M2 di ultima generazione.

Con gli sconti di Amazon sarà vostro, nella sua iterazione con 8 GB di memoria unificata e con 256 GB di memoria interna su SSD, a soli 672,00€ al posto di 729,00€, spese di spedizione incluse.

Mac mini (2023): il miglior computer desktop da comprare oggi

Sotto la scocca batte un potente processore Apple Silicon M2 di nuova generazione; assicura performance strepitose, coente di eseguire applicazioni e software impegnativi senza il minimo lag. Di fatto, girano bene sia software come DaVinci Resolve 18 che FinalCut Pro, Logic Pro e molti altri ancora. È un computer perfetto per gli studenti, per i lavoratori che si stanno immettendo nel mondo del lavoro ma anche per tutti quei professionisti che vogliono una macchina con la quale fare lavori veloci e che possono portare in giro di studio in studio.

Con Amazon avrete le spese di spedizione comprese nel prezzo, c’è la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis. A soli 672,00€ questo Mac mini (2023) è un vero best buy.

