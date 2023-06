Mac mini (2023) con M2 Pro: su Amazon lo trovi ad un prezzo WOW

Se state cercando un nuovo computer desktop per la vostra postazione e non sapete cosa comprare, abbiamo una soluzione perfetta per le vostre esigenze. Stiamo parlando del Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2 Pro, un pc di fascia altissimo però a un costo semplicemente irrisorio. Pensate che la versione con 16 GB di memoria unificata e con 512 GB sull’SSD interno oggi costa solo 1564,28€ su Amazon, spese di spedizione comprese. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un’offerta che non potete lasciarvi scappare questo prezzo diventa semplicemente Best Buy. Inoltre, è un prodotto unico sul mercato perché non ci sono pc con queste caratteristiche con questo costo in circolazione.

Mac mini (2023) con M2 Pro: il miglior PC desktop che puoi comprare

Acquistandolo da Amazon poi, avrete diritto tantissimi vantaggi esclusivi; come non citare infatti la possibilità di dilazionare porto in comode rate con il servizio di Cofidis o attraverso il portale interno al sito. Ci sarà poi la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato; altresì sarà possibile usufruire della garanzia di due anni con il rivenditore, valida tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Ci vediamo poi la garanzia di Apple per un anno valida in tutti gli Apple Store del pianeta.

Questo il Mac mini con processore M2 Pro è una vera bomba; potrete seguire senza problemi programmi complessi da software di editing video professionale e molto altro ancora. Con 16 GB di memoria unificata invece, potrete godere di un multitasking sempre rapido e senza lag. Capiente lo storage interno da ben 512 GB. Vi invitiamo ad approfittarne subito se siete interessati perché potrebbe terminare a breve o peggio, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A 1564,28€ è un super best buy.

