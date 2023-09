Mac mini (2023) con M2 Pro: la workstation potente più compatta che ci sia

Se siete alla ricerca di un computer potente con cui lavorare in ufficio, a casa, in studio, oggi vi consigliamo il meraviglioso Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2 Pro. Il dispositivo si pone come una via di mezzo fra il classico mini con M2 standard e il Mac Studio con M2 Max/Ultra. Non di meno, ha un costo veramente interessante: pensate che su Amazon lo pagherete solo 1579,00€, spese di spedizione incluse. La consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Non lasciatevelo sfuggire perché è sì piccolo e compatto ma è ricco di porte, ha un design meraviglioso e potenza da vendere. Se siete interessati/e all’acquisto, non lasciatevelo sfuggire.

Mac mini (2023): il miglior PC desktop da comprare oggi

Questo meraviglioso computer desktop fisso è un vero portento; dispone di un processore Apple Silicon M2 Pro, lo stesso chipset che ritroviamo nel portatile MacBook Pro (2023) da 14 e 16 pollici, ma non solo. Ci sono 16 GB di memoria unificata e ben 512 GB di spazio su SSD interno. Non manca poi la compatibilità con la tecnologia Gigabit per la connessione cablata. Questa è una workstation pensata per i lavori di grafica, per la post produzione, per il video editing avanzato in 4K e non solo. Va benissimo per qualsiasi operazione. Non di meno, è plug and play: basta attaccarlo alla presa per vederlo funzionante e operativo. In confezione troverete solo il PC con il cavo di alimentazione, mentre il resto delle periferiche dovrete comprarle voi.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata: a 1579,00€ non potete lasciarvi sfuggire questo fantastico Mac mini (2023).

