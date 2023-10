Mac mini (2023) con M2 Pro: la workstation più compatta che ci sia

Oggi vi parleremo di un computer desktop compatto veramente eccezionale; parlo del meraviglioso Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2 Pro. Questa particolare iterazione è ambita e richiesta da un’utenza professionale che ne deve fare un utilizzo lavorativo. Pensiamo infatti a tantissimi editor video, grafici, fotografi, produttori di musica, programmatori, che necessitano di un PC sì prestante ma non vogliono spendere oltre 2499€ per un Mac Studio. Questo particolare device infatti, si colloca in un punto strategico all’interno della line-up di Apple. Dispone poi di 16 GB di memoria unificata, 512 GB di storage su SSD e c’è la connettività via cavo Gigabit per una connessione rapidissima con la linea. Insomma, quanto costa questo gioiello? Solo 1579,00€ su Amazon, con tanti vantaggi al seguito.

Mac mini (2023): il computer per i professionisti

Questo gioiello di casa Apple è un vero portento; certo, in confezione troverete solo il Mac e il cavo, nulla più. Sarete voi a scegliere le periferiche più adatte al vostro utilizzo e al vostro scopo (mouse, tastiera, monitor, casse, stampanti, etc). Sulla parte posteriore del device trovano posto tantissime porte per la connettività: jack audio, HDMI, USB Type-C e molte altre ancora. Ricordatevi che si tratta di un dispositivo plug-and-play, quindi vi basterà collegarlo per vederlo funzionante ed operativo.

Viene venduto e spedito da Amazon, con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Volendo, c’è anche la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, per gli account abilitati, a tasso zero. C’è un anno di garanzia con Apple e due anni di garanzia con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A 1579,00€ è il miglior Mac per i professionisti che ci sia: non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.