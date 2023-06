Mac mini (2023) con M2 Pro: la versione TOP è in SUPER SCONTO su Amazon

Se state cercando un nuovo computer potente per la vostra attività di video editing, di post-produzioni grafica, per lo studio, per la programmazione o per altri progetti complicati, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente alle vostre esigenze. Su Amazon è tornato disponibile il meraviglioso Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2 Pro che, nella sua iterazione con 16 GB di memoria unificata e 512 GB di spazio interno, si porta a casa al prezzo speciale di 1571,20€, spese di spedizione incluse.

Mac mini (2023) con M2 Pro: questa versione è dedicata al professionisti

Il Mac mini (2023) è potentissimo anche solo nella versione con il classico M2 base, ma questa variante è semplicemente eccezionale. Parliamo di un’iterazione con il chip più potente, l’M2 Pro che, coadiuvato da 16 GB di memoria unificata e con 512 GB di memoria sulla?SSD, è in grado di scatenare prestazioni al vertice della categoria. Noi consigliamo questa particolare variante ai professionisti; costa molto, è vero, ma neanche troppo se pensate che il prezzo di listino è drasticamente più elevato. A 1571,20€ vi portate a casa una workstation completa; potrete aggiungervi le periferiche che preferite perché è compatibile con qualsiasi brand, anche se noi vi consigliamo sempre di usare quelle originali Apple per godere di un’ecosistema favoloso.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto alla consegna celere e immediata; in pochissimi giorni il Mac sarà a casa vostra o presso il vostro domicilio senza il minimo problema. Avrete diritto anche alla possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e, cosa non scontata, ci saranno due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Cosa aspettate? Il vostro nuovo Mac mini vi aspetta.

