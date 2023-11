Mac mini (2023) con M2 Pro e Magic Mouse in omaggio, solo su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi segnaliamo oggi su Amazon: il meraviglioso Mac mini (2023) con chipset Apple Silicon M2 Pro, 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna su SSD super veloce costa solo 1650,99€ con in omaggio il pratico Magic Mouse di seconda generazione. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un bundle ricco, completo che vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire.

Questo particolare computer non è sempre disponibile pertanto, oggi che si trova in sconto, dovete approfittarne immediatamente. Compratelo oggi prima che terminino le scorte disponibili, anche perché non pagherete nemmeno le spese di spedizione visto che sono comprese nel prezzo dell’articolo. Le uniche periferiche che dovrete prendere separatamente sono: la tastiera, il monitor e le casse e avete ampia scelta visto che ci sono moltissimi prodotti compatibili con l’ecosistema della mela.

Mac mini (2023) con M2 Pro: il PC compatto più potente

Questa versione speciale del Mac mini possiede il chipset di punta della line-up di inizio anno; Apple Silicon M2 Pro infatti, è composto da una CPU da ben 10 core, coadiuvata da una GPU da 16 core e dalla memoria unificata da 16 GB. Capite bene che con questo PC si può lavorare anche in maniera professionale con l’editing video dei file in ProRES, in 4K Log e non solo. Va benissimo anche per la programmazione o per la produzione di testi.

Non lasciatevelo sfuggire perché alla cifra di 1650,99€ con in omaggio il Magic Mouse, vi porterete a casa un dispositivo eccezionale, versatile, leggero e compatto, perfetto per tutte le scrivanie o gli ambienti di lavoro. C’è il reso gratuito entro il 31 gennaio 2024 in caso di ripensamento o di gravi problematiche e si ha diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.