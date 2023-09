Mac mini (2023) con M2 Pro con Magic Mouse in omaggio, solo su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un computer desktop di casa Apple semplicemente unico nel suo genere; è il PC che mancava, il perfetto anello di congiunzione fra il Mac Studio e il Mac mini base. Di fatto, si chiama Mac mini (2023) e dispone del processore Apple Silicon M2 Pro, lo stesso chip che ritroviamo anche nel MacBook Pro da 14 e 16″ del 2023. Presenta una CPU da 10 core e una GPU da 16 core e ciò lo rende perfetto per i video maker, i video editor, i fotografici, i grafici, i musicisti e coloro che fanno programmazione. Insomma, non potete lasciarvi sfuggire questo potentissimo device che, su Amazon, si porta a casa con soli 1621,98€ e in omaggio riceverete anche l’ottimo Magic Mouse di seconda generazione (con Lightning per la ricarica). Il dispositivo gode anche della porta Ethernet Gigabit e di uno storage su SSD da ben 512 GB. La memoria unificata invece, sarà da 16 GB.

Mac mini (2023) con M2 Pro: il PC per i professionisti

Non lasciatevi ingannare dalle apparenze; sebbene sia uguale al modello base con M1 o M2, è un mostro di potenza pensato per chi ne deve fare un utilizzo creativo e professionale. È un prodotto completo, ricco di porte per la connettività next-gen a tantissime periferiche, ha un design piccolo e compatto e in omaggio riceverete anche il Magic Mouse di Apple, uno dei mouse più versatili che vi sia per il montaggio visto che presenta una superficie touch che vi farà “pattinare” all’interno della timeline dei software di editing.

Con un prezzo di 1621,98€ avrete tanti vantaggi; citiamo la consegna celere e gratuita, oltre che immediata, ma non solo. Si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati). Non lasciatevelo sfuggire.

