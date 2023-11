Mac mini (2023) con M2 Pro: computer desktop per i professionisti

Il meraviglioso Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2 Pro si trova su Amazon in super sconto al prezzo speciale di 1579,00€, spese di spedizione incluse. Questo non è il solito computer desktop che siamo abituati a conoscere, anzi. Si tratta di un’iterazione speciale dotata di una scheda tecnica assurda, pensata appunto per chi ne dovrà fare un utilizzo “professionale”. Presenta un chipset esclusivo, coadiuvato da ben 16 GB di memoria unificata e da uno storage da ben 512 GB su un SSD super veloce. Se siete interessati all’acquisto, non lasciatevelo sfuggire: non si trova spesso sul noto portale di e-commerce e tende ad andare “sold out” in pochissime ore. Inoltre, viene spedito da Amazon e ciò implica che la consegna avverrà celermente in pochissimi giorni o in pochissime ore (addirittura in meno di 24 o 48, in alcuni casi).

Mac mini (2023) con M2 Pro: ecco perché devi averlo

Con il processore Apple Silicon M2 Pro avrete un PC super performante perfetto per l’editing dei video in 4K con qualsiasi software di montaggio, ma non solo. Troviamo tanta memoria unificata a bordo, ottima per un multitasking di altissimo livello e con 512 GB di storage ci sarà sempre tutto lo spazio necessario per installare applicazioni e file di qualsiasi tipo. Dietro la back cover troviamo tantissime porte e la scocca è in alluminio riciclato. Questo PC è così piccolo che sta benissimo in qualsiasi scenario, lavorativo o casalingo. Inoltre è plug-and-play; basterà collegarlo alla corrente e seguire la procedura guidata per vederlo funzionante e operativo. Ovviamente dovrete comprare – in separata sede – le giuste periferiche (mouse, tastiera, monitor e casse).

Con Amazon avrete anche il reso gratuito entro il 31 gennaio 2024 e potrete perfino dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. A soli 1579,00€ è il Mac da acquistare oggi.

