Mac Mini 2023 con M2: piccolo, ma potentissimo ad un prezzo WOW

Mac Mini 2023 è un computer desktop potente, compatto e versatile che è adesso tornato in offerta al suo minimo storico assoluto.

Si tratta del modello con CPU 8-core, GPU 10-core, 8GB di memoria unificata e 256GB di archiviazione SSD, che ti permette di svolgere qualsiasi attività con velocità e fluidità. Il prezzo è di 599 euro invece di 729 e con la spedizione Prime potresti riceverlo a casa già domani.

Mac Mini 2023: tanto potente, quanto piccolo

Grazie a questo modello puoi collegare fino a due monitor 6K, usare le tue periferiche preferite grazie alle quattro porte Thunderbolt/USB 4 e alla porta HDMI 2.0 e navigare in rete con la connessione Gigabit Ethernet.

Mac mini 2023 con chip M2 è il computer ideale per i professionisti creativi, i gamer, gli studenti e tutti coloro che vogliono un Mac da scrivania dal design elegante e dalle prestazioni eccezionali.

Inoltre, ti porti a casa anche un sistema ecologico, in quanto è realizzato con materiali riciclati al 100% e consuma fino al 60% di energia in meno rispetto ai modelli precedenti. E grazie al sistema operativo puoi sfruttare al meglio le funzionalità del tuo Mac, come il Controllo Universale, il Focus, il FaceTime con modalità Ritratto e tanto altro.

Approfitta adesso dell’offerta di Amazon: puoi acquistare Mac mini 2023 con chip M2 a soli 599 euro invece di 728 euro, risparmiando così il 18%. Affrettati perché l’offerta è limitata nel tempo e solitamente si esaurisce molto presto.

