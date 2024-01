Mac mini (2023) con M2: lo paghi solo 639€ grazie agli sconti di Amazon

Il meraviglioso Mac mini (2023) è un computer desktop pazzesco che è in grado di fare qualsiasi cosa. Si tratta di un dispositivo multimediale che vale molto più del suo prezzo di listino e pensate che oggi potrete portarvelo a casa con un costo irrisorio. Da 729,00€ infatti, lo pagherete solo 639,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra diventa un device irrinunciabile e irripetibile; avrete accesso ad ulteriori vantaggi grazie al portale di e-commerce americano, come il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (in cinque o dieci soluzioni a tasso zero, per gli account abilitati), potrete godere della consegna celere e immediata, oltre che gratuita. Fate presto se siete interessati/e perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro, o peggio, la promozione potrebbe finire a breve. Il modello che vi proponiamo ha 8 GB di memoria unificata e 256 GB di storage su SSD.

Mac mini (2023): ecco perché comprarlo

Il Mac mini (2023) è un device eccellente su tutti i fronti; dispone di un processore entry level ma estremamente potente. Grazie alla piattaforma ARM infatti, il computer è perfetto anche per montare video in 4K con i vari software professionali di montaggio, il sistema operativo girerà fluido e privo di lag e sarà anche compatibile con le applicazioni per mobile. Il design è minimal e la scocca è interamente realizzata in alluminio, presenta tante porte sulla back cover, utili per collegare qualsiasi periferica. Fra le altre cose, è silenziosissimo e le ventole non si attivano praticamente quasi mai.

Questo è uno dei migliori PC consumer desktop da comprare oggi su Amazon; non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso prima che terminino le scorte disponibili. A 639,00€ è un vero best buy.

