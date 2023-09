Mac mini (2023) con M2 e 512 GB: prezzo super scontato su Amazon (-10%)

Se siete alla ricerca di un nuovo computer desktop di fascia alta, vogliamo consigliarvi l’ottimo Mac mini (2023) di casa Apple; questo gioiello, compatto ma potentissimo, è in super sconto su Amazon. Di fatto, la versione con processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e ben 512 GB di storage su SSD super veloce, costa solo 865,99€, spese di spedizione incluse. Il prezzo originale sarebbe di ben 959,00€ quindi andrete a risparmiare il 10% sul valore di listino. Non pensateci troppo: a questa cifra vi porterete a casa la versione più capiente, perfetta per archiviare tantissimi file, tante foto, migliaia di video e installare applicazioni a più non posso.

Mac mini (2023): il miglior computer tuttofare

Il Mac mini lo conosciamo tutti; siamo giunti all’edizione (2023) con processore Apple Silicon M2 all’interno, coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da ben 256 o 512 GB. Il modello in questione, dispone dello storage più capiente; non lasciatevelo sfuggire. È un PC tuttofare adatto a tutti: va benissimo come computer casalingo per tutta la famiglia ma è anche ottimo come device aziendale, per le attività di amministrazione o per il video editing in 4K. Eccellente anche per la post produzione grafica con la suite Adobe; insomma, un terminale del genere è veramente versatile. Inoltre è compattissimo: è sì piccolo, ma potente ed è dotato di tantissime porte che servono per espandere le potenzialità del gadget.

Viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che godrà di tantissimi vantaggi; come non citare la consegna celere e gratuita in pochissimi giorni, la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati) e avrete diritto anche a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. A soli 865,99€ questo Mac mini (2023) con M2, 8 GB di memoria unificata e 512 GB di SSD è un vero best buy:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.