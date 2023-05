Mac mini (2023) con M2 e 512 GB di SSD: PREZZONE su Amazon e lo paghi in comode rate

Oggi vi segnaliamo un interessante calo di prezzo in merito ad uno dei computer desktop più potenti che ci siano in circolazione. Ci riferiamo il meraviglioso Mac mini 2023 con processore Apple Silicon M2 che, nella sua interazione con 8 GB di memoria unificata e con 512 GB di memoria interna su disco super veloce, costa solo 843,99 € al posto di 959,00 €. Capite bene che il risparmio è davvero esagerato e questo è solo uno dei tanti vantaggi che si può avere acquistando il PC da Amazon.

Mac mini (2023): il Best Buy del giorno

Infatti, in primo luogo dobbiamo segnalare che la consegna è super veloce.in pochissimi giorni grazie al servizio di Amazon Prime arriverà a casa vostra senza il minimo problema. In alternativa potete farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e volendo, sappiate che potrete dilazionare l’importo del computer in comode rate con il sistema interno al portale, oppure in micro pagamenti rateali con Cofidis. Sentiamo poi il singolo anno di garanzia con il costruttore e i due anni di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, con il supporto logistico di Amazon.

Questo computer permette di eseguire qualsiasi operazione senza il minimo problema. Va benissimo infatti per l’editing dei video in 4K, per la post produzione grafica delle immagini, per la produzione musicale, per la programmazione o semplicemente anche per studiare o va bene anche come pc casalingo. Quello su cui vogliamo porre l’accento è che questo è un Mac per tutti, potente ma anche versatile. Inoltre è facilissimo da configurare. Vi basterà attaccarlo alla corrente configurarlo con l’ausilio delle giuste periferiche abbinate e il gioco sarà fatto. Non dovrete far nulla di diverso se non seguire la procedura guidata.

A soli 843,99 € questo Mac mini 2023 con processore Apple Silicon M2 e con 512 GB di memoria esterna e il Best Buy del giorno. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.