Mac mini (2023) con M2 e 512 GB di memoria: sarà lui il vostro prossimo computer?

Se stai cercando un nuovo computer desktop per il tuo lavoro, per la casa, per lo studio, che sia in grado di offrire prestazioni straordinarie e una versatilità senza pari, il Mac mini (2023) con Apple Silicon M2 potrebbe essere il device giusto che stai cercando ora. Su Amazon la versione con 8 GB di memoria unificata e 512 GB di SSD interno si porta a casa a un prezzo speciale: solo 859,99€ e risparmierete diverse decine di euro rispetto al prezzo di listino di 959,00€.

Mac mini (2023): perché comprarlo?

Il Mac mini (2023) è alimentato dal potente processore Apple Silicon M2, il chip entry level della gamma ARM della mela. È così potente che ti permetterà di gestire facilmente le applicazioni più importanti come DaVinci Resolve, Premiere Pro, AVID Media Composer e non solo. Non di meno, il nuovo chip è super efficiente dal punto di vista energetico.

Con una capacità di archiviazione interna di 512 GB di SSD, potrai installare centinaia di applicazioni, potrai salvare tutti i tuoi file, documenti, foto e video senza il minimo problema. Ti consigliamo un SSD interno per foto e video, e un abbonamento ad iCloud+ per i dati e i documenti. Ci sono tante porte a disposizione: USB-C, USB-A, HDMI e Ethernet. Avrai la flessibilità per collegare dispositivi esterni, monitor, stampanti e molto altro ancora. Il Mac mini (2023) presenta un design compatto e elegante, che si adatta perfettamente a qualsiasi spazio. Potrai posizionarlo facilmente sul tuo desktop senza occupare troppo spazio e goderti un ambiente di lavoro ordinato e organizzato.

Compralo adesso al prezzo speciale di soli 859,99€. La consegna è celere e immediata, avrai la possibilità di usufruire della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Si può anche dilazionare l’importo del device in comode rate con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.