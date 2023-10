Mac mini (2023) con M2 e 512 GB: BEST BUY a questo prezzo

Se siete alla ricerca di un nuovo computer desktop e non sapete cosa comprare, vi consigliamo l’ottimo Mac mini (2023) di Apple che, nella sua iterazione con processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e con ben 512 GB di spazio su SSD super veloce, si porta a casa oggi con un prezzo sensazionale: solo 850,99€, spese di spedizione incluse, ovviamente su Amazon. Il dispositivo, a questa cifra , è un best buy assoluto. Grazie al noto portale di e-commerce americano infatti, potrete godere della consegna celere e immediata presso il vostro domicilio, con possibilità di ricevere il PC entro 24 o 48 ore. Non di meno, ci sono altri vantaggi esclusivi: scopriamoli insieme.

Mac mini (2023): ecco perché dovete comprarlo oggi

In primo luogo, citiamo il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, in caso di gravi problematiche o di ripensamento. Allo stesso modo poi, abbiamo la possibilità di dilazionare l’importo del Mac in comode rate con il servizio di CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o con il sistema interno al portale, in cinque soluzioni a tasso zero. La garanzia è di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Questo potentissimo computer di casa Apple è un portento, dotato di un processore Apple Silicon M2 e di ben 512 GB di memoria interna. In confezione troverete solo il Mac così potrete collegarci le periferiche che preferite. Dietro il frame del dispositivo troviamo tante porte per la connettività: HDMI, jack audio, USB Type-C Thunderbolt e non solo. Si può anche collegare un cavo Ethernet per sfruttare la velocità Gigabit.

Con un prezzo di

, spese di spedizione comprese con Amazon, il Mac mini (2023) con 8 GB di RAM e 512 GB di SSD è un super best buy: non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.