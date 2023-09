Mac mini (2023) con M2 con lo sconto del 14% su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo computer desktop per il vostro ufficio, per lo studio, per la vostra abitazione, con performance esagerate e un design piccolo ma compatto che si sposa con tutti gli ambienti e gli spazio dell’abitazione o dell’ufficio, il Mac mini (2023) di Apple sarà il device che farà al caso vostro. Costa pochissimo: solo 729,00€ di listino (ed è già un prezzo best buy) ma con gli sconti di Amazon lo pagherete 629,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che risparmierete 100€ su un gadget che amerete sin dalla prima accensione e, a proposito, ricordatevi che la configurazione è immediata e rapidissima. Di fatto, questo è un PC plug-and-play.

Mac mini (2023): costa poco ma offre tanto

Il prezzo su Amazon oggi è super scontato ma considerate anche che questo è un vero best buy per ciò che offre: ha un potente processore Apple Silicon M2 che fa girare fluidi anche i software più impegnativi, dispone di 8 GB di memoria RAM, perfetti per un multitasking avanzatissimo e ci sono 256 GB di memoria interna su un rapido SSD. Il sistema operativo è macOS e lavora in sinergia con gli altri gadget della mela: se avete un iPhone, un iPad o le periferiche di Apple infatti, potrete sfruttare la bellezza e la potenza dell’ecosistema più versatile che vi sia.

Acquistandolo da Amazon riceverete le spese di spedizione incluse nel prezzo ma avrete anche la consegna celere e immediata; in pochissimi giorni il vostro prodotto sarà a casa vostra e, volendo, potrete anche scegliere di farvelo recapitare presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete perfino dilazionare l’importo complessivo del Mac mini (2023) in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito: a soli 629,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

