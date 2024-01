Mac mini (2023) con M2: bastano 579€ per farlo TUO

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente degna di nota. L’ottimo Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e ben 256 GB di SSD interno, costa solo 579,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire, perché a questa cifra risulta essere un best buy senza paragoni e senza rivali. Si tratta di una macchina da lavoro piccola e compatta, pensata sia per i professionisti che per gli studenti, ottima poi anche per gli utilizzi più “casalinghi”. Il prezzo è decisamente concorrenziale, pertanto se siete interessati/e all’acquisto, non lasciatevi sfuggire questo prodotto unico. In confezione troverete solo il PC e il cavo di alimentazione, quindi tutte le periferiche le dovrete prendere in separata sede.

Mac mini (2023): ecco perché comprarlo oggi

Il Mac mini (2023) è un computer desktop piccolissimo che può benissimo esser trasportato ovunque senza il minimo problema. È compatto e contenuto ma è dotato di tantissime porte esclusive, ha un design in alluminio, minimal e senza fronzoli. Dispone di un processore interno Apple Silicon M2 coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da 256 GB di SSD interno (nella configurazione che vi proponiamo in sconto). Fra le altre cose, vi ricordiamo che è disponibile su Amazon al prezzo speciale di soli 579,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

C’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Vi è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. C’è poi un anno di garanzia con Amazon e due anni di garanzia con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata. Cosa aspettate? Può essere a casa vostra in meno di 24 o 48 ore grazie al servizio di Prime, a soli 579,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.