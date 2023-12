Mac mini (2023) con M2: a soli 639€ questo è il miglior computer da comprare OGGI

Se stai cercando un nuovo computer desktop piccolo ma compatto, potentissimo, versatile e leggero, oggi vogliamo consigliarti l’ottimo Mac Mini (2023) di casa Apple; potrebbe essere la risposta alle tue esigenze. Questo eccezionale dispositivo è ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 639,00€, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Non lasciartelo sfuggire; il modello in questione vanta 8 GB di memoria unificata e 256 GB di memoria interna su un SSD super veloce. C’è la garanzia di un anno con Apple, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e quella del rivenditore valida per ben due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Non di meno, potrai godere del reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e c’è la consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’acquisto.

Mac mini (2023) su Amazon: corri a prenderlo

Il Mac Mini (2023) è alimentato dal nuovo processore M2 di Apple, e ciò ti prometterà prestazioni straordinarie e una velocità senza compromessi. È ottimo se sei uno sviluppatore, un designer, un creativo o un utente che vuole una macchina premium con cui lavorare e studiare: apprezzerai sicuramente la potenza di elaborazione di questo mini computer che renderà fluida qualsiasi attività.

Non lasciarti ingannare dalle dimensioni ridotte del Mac Mini: sotto la scocca racchiude una potenza enorme. Con un design elegante e minimalista, si integra perfettamente in qualsiasi scenario domestico o lavorativo, liberando spazio sulla tua scrivania senza sacrificare la potenza di calcolo.

Grazie al sistema operativo macOS, godrai di un’esperienza utente fluida, intuitiva e senza preoccupazioni. E adesso è anche arrivato macOS Sonoma 14.2: corri a scaricarlo. Non perdere l’opportunità di acquistarlo a soli 639,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. C’è la consegna celere e immediata, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’acquisto.

