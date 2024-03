Mac mini (2023) con M2 a soli 599€ su Amazon: compralo ADESSO

Girovagando su Amazon questa mattina ci siamo imbattuti in una promozione veramente degna di nota; l’ottimo Mac mini (2023), nella sua iterazione con processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD interno, costa soltanto 599,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso prima che sia troppo tardi; a questa cifra infatti, si presenta come un device eccellente per ogni operazione, leggero, versatile, ricco di porte, compatto ma potentissimo al tempo stesso. Ha un form factor discreto ma elegante, che sta benissimo in ogni ambiente o scenario domestico. In più, acquistandolo dal noto portale di e-commerce americano si avranno tantissimi vantaggi esclusivi al seguito. Correte a prenderlo adesso prima che sia troppo tardi.

Mac mini (2023): ecco perché comprarlo

Il Mac mini (2023) di Apple si presenta come un computer compatto, leggero ma potente; il processore interno è l’ottimo Apple Silicon M2, coadiuvato da 8 GB di memoria unificata (RAM) e 256 GB di memoria interna con un SSD super veloce e performante. Presenta tantissime porte sulla back cover e sono tutte incredibilmente veloci. C’è anche la USB Type-C di ultima generazione e la porta Ethernet per una connettività senza limiti. Con questo PC si possono montare video in 4K grazie alla potenza della CPU e della GPU integrata nel SoC interno, costruito su un’architettura di ARM.

Allo stesso modo, sappiate che il Mac mini (2023) gode di tantissimi vantaggi se lo acquisterete da Amazon; citiamo il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e potete anche usufruire della garanzia di due anni con il rivenditore. A soli 599,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese è un best buy assoluto.