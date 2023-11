Mac mini (2023) con M2 a soli 599€ su Amazon: BEST BUY assoluto

Se siete alla ricerca di un nuovo computer desktop di fascia alta ma non volete spendere troppo, oggi vi consigliamo l’ottimo Mac mini (2023) di casa Apple. È un prodotto adatto sia ai professionisti che agli utenti consumer: vanta l’equilibrio perfetto tra dimensioni compatte e prestazioni straordinarie. Ora su Amazon, è disponibile a un irresistibile prezzo di 599,00€, con spese di spedizione incluse.

C’è la consegna celere e gratuita in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, si può dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (micropagamenti su base mensile), in cinque soluzioni a tasso zero, ma non finisce qui. Avrete un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo, e due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Mac mini (2023): ecco perché dovete comprarlo

Sotto la scocca del Mac mini (2023) batte il processore Apple Silicon M2, un chip progettato dalla mela per offrire prestazioni eccezionali con qualsiasi app. La CPU a 8 core e la GPU invece, è a 10 core: è pronto a gestire qualsiasi compito, dal multitasking intensivo alle applicazioni più esigenti in termini di grafica. La transizione a un’architettura basata su ARM ha portato notevoli miglioramenti in termini di efficienza energetica e potenza di calcolo e con questa iterazione abbiamo avuto un boost notevole rispetto all’M1 del 2020.

È altresì dotato di 8 GB di memoria unificata, ottimizzata per garantire una fluidità senza precedenti durante l’utilizzo di software impegnativi. Riesce a gestire programmi come la suite Adobe, FinalCut Pro, Logic Pro, DaVinci Resolve, Avid Media Composer e non solo.

Con 256 GB di archiviazione SSD, il Mac mini offre non solo ampio spazio per i vostri file, ma anche velocità di scrittura e lettura ai dati impressionanti. Esteticamente invece, mantiene il design compatto che lo ha reso un’icona nel mondo dei mini PC. Nonostante le dimensioni ridotte, offre una gamma completa di porte: due porte Thunderbolt/USB 4, una HDMI 2.0, due USB-A, e una Ethernet. Il sistema operativo è, ovviamente, macOS, aggiornabile all’ultima versione di Sonoma.

Con un prezzo di listino di oltre 729,00€ ma con un costo online di 599,00€ questo computer desktop è un best buy senza rivali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.