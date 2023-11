Mac mini (2023) con M2 a soli 599€: offertona incredibile su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo computer desktop di casa Apple, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Mac mini (2023) con SoC Apple Silicon M2, un prodotto fantastico, potente al punto giusto, versatile, dotato di 8 GB di memoria unificata e con ben 256 GB di spazio su un SSD super veloce. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un prodotto eccellente, dotato di funzionalità spettacolari, con una potenza inaudita e tante porte per la connettività poste sulla back cover. Questo è un device che va benissimo per il lavoro così come per lo studio ma è anche ottimo per montare video in 4K (magari con software come DaVinci Resolve o FinalCut Pro), per fare produzione di musica con Logic Pro e non solo. Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di soli 599,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è imperdibile; siate veloci se siete interessati/e all’acquisto perché le scorte potrebbero terminare a breve.

Mac mini (2023) al miglior prezzo su Amazon

Questo Mac mini (2023) è incredibile: costa solo 599€ ma va benissimo per tutte le operazioni, come detto. È piccolo, compatto, con tante porte a disposizione dell’utente e con un chipset sotto la scocca che assicura performance e prestazioni degne di nota. In confezione troverete il cavo per l’alimentazione e il device, mentre le periferiche esterne dovrete acquistarle voi in separata sede.

Lo trovate con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, si può dilazionare l’importo del Mac in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, volendo, si ha anche accesso al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024. Non lasciatevelo sfuggire perché ci sono anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Correte a prenderlo.

