Mac mini (2023) con M2 a soli 599€: OFFERTONA imperdibile

Il meraviglioso e potentissimo Mac mini (2023) è un computer leggero, fisso, performante, dotato di tante porte per la connettività, con un form factor compatto che si adatta a qualsiasi ambiente di lavoro. Ci troviamo di fronte ad una vera e propria ammiraglia di casa Apple, uscita da pochissimi mesi ma già in super sconto su Amazon: potrà essere vostro con 599,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, questo è un best buy assoluto che, secondo noi, è il PC perfetto da comprare per gli studenti, i giovani lavoratori, i grafici, e non solo. Va benissimo anche per le operazioni di amministrazione, come device casalingo e per la contabilità. Inoltre, è un dispositivo “plug and play”, quindi sarà pronto all’uso fuori dalla confezione.

Mac mini (2023): il prodotto più compatto

Questo computer eccezionale è molto compatto e portatile, nonostante sia un PC fisso; sulla vostra scrivania non occuperà molto spazio. Vi consigliamo di collegare accessori originali di Apple (Magic Keyboard, Magic Mouse), casse Bluetooth e monitor di qualsiasi brand. Il processore interno invece, è l’ottimo Apple Silicon M2 che fa girare fluidi i software come DaVinci Resolve, Avid Media Composer e molti altri ancora, senza il minimo lag. Allo stesso modo, vi ricordiamo che il modello in questione vanta 8 GB di memoria unificata e 256 GB di storage su SSD.

Acquistandolo da Amazon potrete usufruire della consegna celere e immediata, gratuita e garantita. Inoltre, potrete godere del reso entro un mese dall’acquisto e avrete il pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis. Se siete interessati, sbrigatevi perché le scorte sono limitate o peggio, la promozione potrebbe finire a breve. A soli 599,00€ questo Mac mini (2023) è un device da avere sulla propria scrivania; non lasciatevelo sfuggire. La consegna è celere e le spese di spedizione sono comprese nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.