Mac mini (2023) con M2 a soli 579€: offerta velocissima, pochi pezzi, CORRETE

Oggi vogliamo segnalarvi un super computer desktop di nuova generazione che, grazie agli sconti di Amazon, torna al prezzo più basso di sempre; ci riferiamo all’ottimo Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e ben 256 GB su SSD super veloce. Grazie al noto portale di e-commerce americano potrà essere vostro con soli 579,00€, spese di spedizione incluse. Il costo è veramente irrisorio per un device unico nel suo genere, capace di fare qualsiasi cosa e con un rapporto qualità-prezzo incredibile.

Mac mini (2023): il miglior computer tuttofare

Il dispositivo gode di numerose caratteristiche tecniche che lo rendono un gadget eccellente sia per chi deve farne un utilizzo “scolastico” o “universitario”, sia per chi deve usarlo come PC da lavoro. Va bene in qualsiasi ambito, tira fuori la potenza quando serve grazie all’architettura ARM del SoC Apple Silicon e non teme il multitasking, anche quello più avanzato con tante app aperte in background. Inoltre, con 256 GB avrete tutto lo spazio necessario per installare applicazioni e software; per l’archiviazione dei vostri dati vi consigliamo un piano ad iCloud+, invece.

Il Mac mini (2023) viene venduto e spedito da Amazon e questo implica che godrete di tantissimi vantaggi esclusivi; fra tutti, dobbiamo citare la consegna celere e immediata in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, c’è la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e potrete anche scegliere di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Volendo, avrete un anno di garanzia con Apple e due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata con il supporto logistico di Amazon. Non lasciatevi sfuggire questa fantastica offerta: Mac mini (2023) con M2 a soli 579,00€, spese di spedizione incluse.

