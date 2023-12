Mac mini (2023) con M2 a 649€ su Amazon: corri a prenderlo

Se sei alla ricerca di un nuovo computer desktop per la tua attività, per lo studio o, semplicemente, per tutta la famiglia, oggi vogliamo presentarti l’ottimo Mac mini (2023) con Apple Silicon M2, un device unico nel suo genere che grazie agli sconti folli di Amazon lo potrai portare a casa con soli 649,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Questo potente mini PC offre un’esperienza utente senza precedenti ma costa pochissimo; non lasciartelo sfuggire e compralo adesso prima che sia troppo tardi.

Mac mini con M2: il Best Buy del giorno su Amazon

Al centro del Mac mini (2023) batte il processore Apple Silicon M2 di seconda generazione, un autentico gioiello di ingegneria. Questa architettura ARM, sviluppata internamente dal colosso di Cupertino, è in grado di offrire prestazioni straordinarie grazie ai suoi otto core sulla CPU e agli otto core sulla GPU integrata. Di fatto è un computer che può gestire con facilità qualsiasi tipo di carico di lavoro, dal multitasking intenso alla grafica avanzata. Pensa che va benissimo anche per fare editing video in 4K o post-produzione di alto profilo ma è ottimo anche per produrre musica o per scrivere.

L’avvio sarà sempre istantaneo, la risposta delle applicazioni sempre super rapida e risulta fluido in tutte le attività quotidiane: è una macchina veloce e reattiva in ogni situazione. L’esperienza con macOS, completamente integrata con l’architettura Apple Silicon, porta la user experience a un nuovo livello; al momento puoi scaricare Sonoma, una versione del software ricca di funzionalità incredibili.

Esteticamente presenta un design compatto e elegante che si adatta a qualsiasi ambiente. Nonostante le dimensioni ridotte, non sono stati fatti compromessi sulle porte. Troverai due porte Thunderbolt/USB 4, una porta HDMI 2.0, due porte USB-A, una porta Gigabit Ethernet e persino il jack per le cuffie.

Una delle caratteristiche più sorprendenti del Mac mini (2020) è la sua efficienza energetica e il funzionamento silenzioso. Grazie alla tecnologia M2, il mini PC resterà sempre fresco anche durante carichi di lavoro intensi; non sentirai quasi mai le ventole. Corri a prenderlo; il Mac mini (2023) con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD costa solo 649,00€, IVA inclusa su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.