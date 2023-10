Mac mini (2023) con M2 a 599€ su Amazon: il BEST BUY che non ti aspetti

Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2 è in super sconto su Amazon al prezzo sensazionale di soli 599,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevi sfuggire questo prodotto incredibile, venduto ad un costo irrisorio. D’altronde, è un gadget imperdibile perché fa di tutto e offre un rapporto qualità-prezzo da vero “best buy”. Andiamo con ordine e scopriamo perché, secondo noi, è da acquistare immediatamente.

Mac mini (2023): ecco perché devi comprarlo

Partiamo con calma dai vantaggi esclusivi di Amazon: da questo sito infatti, il computer di Apple potrà essere vostro con le spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo. In poche parole, il Mac arriverà presso il vostro domicilio – o un luogo da voi designato – entro 24 o 48 ore grazie al servizio di Prime. Si potrà anche dilazionare l’importo complessivo del Mac mini in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque soluzioni a tasso zero con il sistema interno al sito. Dulcis in fundo, avrete un anno di garanzia con il costruttore (valido in tutti gli Apple Store del mondo) e due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Non lasciatevelo sfuggire, è un best buy assoluto.

Parliamoci chiaro: il Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2, nonostante sia un prodotto entry-level, va benissimo anche per professionisti dell’immagine oltre che per studenti. Con questo computer fisso si possono anche montare video in 4K con FinalCut Pro o con altri software di editing video, ma non finisce qui; è ottimo anche per le attività di amministrazione oltre che per le operazioni di grafica e postproduzione di immagini. Con un costo di 599,00€, spese di spedizione incluse, questo Mac mini (2023) con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di spazio interno su SSD, è un vero best buy; non lasciatevelo sfuggire.

