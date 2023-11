Mac mini (2023) con M2 a 599€ su Amazon: è il BEST BUY del giorno

Se siete alla ricerca di un nuovo computer desktop e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2 che si trova su Amazon al prezzo sensazionale di soli 599,00€, spese di spedizione incluse. Fate presto perché a questa cifra è un vero best buy senza paragoni. Non lasciatevelo sfuggire anche perché, dal noto portale di e-commerce americano avrete accesso ad un anno di garanzia con il costruttore (valido in tutti gli Apple Store del mondo) e a ben due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del rivenditore. Cosa aspettate? Affrettatevi: il modello in sconto ha 8 GB di memoria unificata e ben 256 GB di storage su un SSD super veloce.

Mac mini (2023): a questo prezzo non puoi ignorarlo

Il Mac mini (2023) costa solo 599,00€ su Amazon e sappiate che potrete anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio. Il computer di Apple è un vero portento e dispone di una scheda tecnica eccellente. Ci sono tante porte sul frame posteriore, utili per connettere tantissime periferiche di qualsiasi tipo. Ci sono 8 GB di memoria unificata e ben 256 GB di memoria interna su un SSD super veloce.

Questo Mac va benissimo sia per le operazioni più comuni che per le attività grafiche e di video editing avanzate. Di fatto, è possibile far girare in maniera fluida sia DaVinci Resolve 18 che FinalCut Pro ma anche programmi per la programmazione o la produzione di musica. Fate presto perchè a soli 599,00€ questo Mac mini (2023) è da comprare al volo. Non lasciatevelo sfuggire e siate veloci; a questa cifra è il best buy del giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.