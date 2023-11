Mac mini (2023) con M2 a 599€ su Amazon: best buy imperdibile

Oggi vi parleremo di un computer desktop veramente eccezionale per quel che offre e per le sue specifiche tecniche; si chiama Mac mini (2023) ed è dotato del processore Apple Silicon M2, un chip rivoluzionario su base ARM che assicura prestazioni incredibili con un consumo energetico ridotto al minimo. Non è un caso che l’azienda, sin da quando ha annunciato questa nuova serie di SoC, ha venduto milioni di device in tutto il mondo in pochissimo tempo. Con questo dispositivo poi, pensato per un ambiente desktop, avrete a disposizione una mini workstation capace perfino di eseguire software per il montaggio video in 4K senza il minimo problema. Grazie agli sconti folli di Amazon poi, vi segnaliamo che questo gioiello è disponibile al prezzo scontatissimo di soli 599,00€, spese di spedizione incluse, nella sua configurazione con 8 GB di memoria unificata e con 256 GB di storage su SSD.

Mac mini (2023): il computer per tutti a un prezzo WOW

Questo meraviglioso computer di casa Apple si presenta quindi come un gadget veramente speciale: è potentissimo visto che dispone di un SoC di livello desktop che può eseguire senza problemi app come DaVinci Resolve 18, FinalCut Pro e Avid Media Composer, ma è eccellente anche per la post produzione fotografica, per la programmazione, per la produzione musicale e molto altro ancora. Inoltre ha un form factor piccolo e contenuto, è dotato di tantissime porte sulla back cover ed ha una struttura in alluminio super resistente che gli dona un design minimal ed elegante.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 599,00€, spese di spedizione incluse, con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Non lasciatevi sfuggire questo meraviglioso PC; ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata e vi è perfino la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Siate veloci, dunque; a questa cifra è un best buy.

