Mac mini (2023) con M2 a 599€: sconto FOLLE del 18% su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo computer desktop per il vostro ufficio, per la vostra attività o, semplicemente, per la vostra abitazione, magari per sfruttarlo come PC casalingo, oggi vi consigliamo l’acquisto del Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2 che, nella sua iterazione con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di spazio su SSD, costa solo 599,00€, spese di spedizione incluse. A questa cifra è difficile trovare di meglio, pertanto se siete interessati/e all’acquisto, vi invitiamo a prenderlo seriamente in considerazione e di comprarlo ora, prima che terminino le scorte disponibili su Amazon. Non lasciatevelo sfuggire, anche perché la promozione potrebbe terminare a breve, o peggio, le scorte potrebbero finire da un momento all’altro.

Mac mini (2023): il best buy del giorno su Amazon

Questo meraviglioso Mac mini (2023) è ottimo anche per i carichi di lavoro più impegnativi e per le attività più intense; infatti, il processore Apple Silicon M2 spinge con qualsiasi software e vi permetterà di fare editing video dei file in 4K senza il minimo problema. Va benissimo anche per le operazioni di grafica di fotoritocco ma è ottimo anche per i professionisti dell’audio o per i programmatori. Non c’è niente che non possa fare, ed è anche una scelta più che valida per gli studenti.

Ovviamente in confezione troverete solo il computer quindi dovrete procurarvi voi le periferiche che preferite: monitor, casse Bluetooth, tastiera, stampante e molto altro ancora. Questo è un bene soprattutto se magari, questi accessori li avete già o, perché no, per avere una maggiore libertà nella scelta dei prodotti. Il Mac mini (2023) è piccolissimo e sta bene su qualsiasi scrivania e in tutti gli ambienti: ufficio, casa, sale studio e molto altro ancora. Sappiate che è silenzioso grazie alle ventole che, seppur presenti, non partono quasi mai se non nei render in 4K di file molto pesanti. Insomma, questo è un computer perfetto per moltissime persone: su Amazon lo pagherete solo 599,00€, spese di spedizione incluse.

