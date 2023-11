Mac mini (2023) con M2 a 599€: è sempre una buona idea

Clamorosa offerta quella che vi stiamo per segnalare adesso su Amazon: il meraviglioso Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e con ben 256 GB di spazio su SSD costa solo 599,00€, spese di spedizione incluse. Grazie alle promo speciali potrete ricevere il prodotto a casa vostra (o presso un luogo da voi designato) entro 24 o 48 ore. Avrete anche accesso al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e ad un anno di garanzia con il costruttore, sempre valido in tutti gli Apple Store del mondo. Allo stesso modo, c’è la garanzia con il rivenditore con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Dulcis in fundo, sappiate che si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Fate presto, dunque.

Mac mini (2023): il computer più venduto

Il cuore del Mac mini (2020) è il processore M2, progettato da Apple. Questa architettura offre prestazioni eccezionali, con una potenza di calcolo e una grafica che sfidano le aspettative. L’integrazione di CPU, GPU e memoria sullo stesso SoC assicura un funzionamento ottimizzato e una risposta istantanea alle richieste dell’utente. Non di meno, per merito della struttura a 5 nanometri realizzata da TSMC, il device sarà in grado di offrire performance strepitose mantenendo bassi i consumi.

Sul fronte estetico, conserva il suo design compatto e minimalista, ed è ideale per qualsiasi ambiente. Le sue dimensioni ridotte non compromettono la sua potenza,. Vanta poi tante porte: Thunderbolt/USB 4, HDMI 2.0, e una porta Gigabit Ethernet. Volendo potrete collegare due monitor mediante HDMI e USB Type-C.

Il Mac mini (2020) è aggiornato all’ultima versione di macOS Sonoma, con una UI intuitiva e fluida. A soli 599,00€ con spese di spedizione incluse non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci. Questo è un vero best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.