Mac mini (2023) con M2: a 599€ è il SUPER BEST BUY del giorno

Se state cercando un nuovo computer desktop per lo studio, per l’editing dei video in 4K, per la post-produzione grafica, per le attività di amministrazione o di ufficio e magari avete un iPhone, un Apple Watch e gli AirPods, abbiamo la soluzione perfetta per voi e per le vostre esigenze. Si chiama Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2 e oggi costa solo 599,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il prezzo è veramente conveniente anche perché è l’ultimo modello uscito in commercio. Ha ben 8 GB di memoria unificata e ben 256 GB di memoria interna su SSD super veloce. Non di meno, è un prodotto plug-and-play; questo significa che basterà collegarlo alla corrente e sarà operativo in un baleno: dovrete solo seguire la procedura guidate e le istruzioni che vi dirà il sistema.

Mac mini M2: il miglior PC per fare tutto

Venendo ad Amazon, sappiate che il gadget viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano pertanto godrà della massima garanzia possibile. C’è un anno di assistenza tecnica dedicata con Apple, valido in tutti gli Apple Store del mondo, e due anni di garanzia con Amazon. Insomma, potrete star tranquilli perché sarete sempre supportati in caso di gravi problematiche. Altresì vi ricordiamo che si potrà dilazionare il pagamento del Mac in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Questo Mac è eccellente per qualsiasi operazione; va bene per lo svago, come macchina da lavoro per chi fa editing video, anche senza troppe pretese. Fa girare fluido DaVinci, Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro e non solo. È una macchina da lavoro eccelsa anche per chi fa programmazione, produzione musicale con Logic Pro e così via. Non lasciatevi sfuggire l’offerta del giorno su Amazon. A soli 599,00€ questo Mac mini M2 è semplicemente un super best buy. Fate presto se siete interessati.

