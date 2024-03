Mac mini (2023) con M2: a 599€ è il BEST BUY da comprare su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo computer desktop di casa Apple e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2, 8 GB di RAM e 256 GB di storage su SSD. A questa cifra infatti, è meraviglioso: correte a prenderlo prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. Su Amazon lo troverete a soli 599,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di riceverlo presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Cosa aspettate, dunque?

Mac mini (2023): ecco perché prenderlo

Non lasciatevi sfuggire il piccolo Mac mini (2023); anche se è un PC compatto, ricco di funzionalità incredibili, con una scheda tecnica all’avanguardia e un processore di fascia altissima, il device è un portento. Va benissimo per lavorare, per studiare, per fare editing fotografico, post produzione video, per la programmazione, per la produzione musicale e molto altro ancora. Sul frame posteriore troverete tantissime porte a vostra disposizione così potrete collegare ciò che più amate.

Viene venduto e spedito da Amazon a soli 599,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: a questa cifra infatti, è un portento. C’è la consegna celere e immediata, si può dilazionare l’importo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete anche beneficiare della garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e della garanzia di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate a prenderlo? Fate in fretta, dunque.