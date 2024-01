Mac mini (2023) con M2 a 599€: AFFARE incredibile, compralo ora

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon: l’ottimo Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e 256 GB di spazio su SSD si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 599,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire, anche perché è un best buy senza paragoni, dotato di caratteristiche interessanti e di un rapporto qualità-costi ineccepibile.

Viene proposto con tantissimi vantaggi con il noto portale di e-commerce americano e avrai diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrai dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. Avrai anche diritto alla garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e a quella di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Mac mini (2023): ecco perché comprarlo

La rivoluzionaria tecnologia Apple Silicon M2 rappresenta il cuore pulsante del Mac mini (2023). Grazie a questa nuova architettura, il dispositivo offre prestazioni sorprendenti, e va benissimo sia per eseguire compiti quotidiani, che se intendi lavorare su progetti impegnativi o goderti divertenti sessioni di gioco intense: è un concentrato di potenza che risponderà sempre prontamente a ogni tua esigenza.

La versione proposta su Amazon include 8 GB di memoria unificata, così avrai sempre una gestione fluida delle applicazioni e delle attività multitasking. Sotto la scocca, al tempo stesso, dispone di un’esperienza di archiviazione veloce e affidabile grazie al suo SSD da 256 GB. Avrai abbastanza spazio per i tuoi file importanti e, allo stesso tempo, sappi che i tempi di avvio saranno sempre rapidi e avrai un accesso istantaneo ai tuoi dati. Mantiene il design compatto e moderno che lo ha reso celebre. Con un’altezza di appena 3,6 centimetri, si adatta facilmente a qualsiasi scenario domestico o a qualsiasi ufficio. Ti basterà collegare il device al tuo schermo, aggiungere tastiera e mouse, e sarai pronto a lavorare.

Il Mac mini si integra perfettamente nell’ecosistema Apple; potrai quindi beneficiare di funzionalità come Handoff, AirDrop e avrai la possibilità di ricevere e effettuare chiamate direttamente dal tuo computer, se ovviamente possiedi un iPhone. A soli 599,00€ è un best buy senza paragoni, corri a prenderlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.