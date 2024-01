Mac mini (2023) con M2: a 579€ è sempre una BUONA IDEA

Se siete alla ricerca di un nuovo computer desktop per la vostra attività, per la vostra abitazione o, semplicemente, per tutta la famiglia, il Mac mini (2023) con Apple Silicon M2 rappresenterà sicuramente la soluzione a tutti i vostri problemi. La versione con 8 GB di memoria unificata, SSD da ben 256 GB, costa solo 579,00€ su Amazon oggi, spese di spedizione comprese e IVA inclusa. Non lasciatevela sfuggire e prendete adesso questo fantastico gioiello al prezzo più basso di sempre. Con il noto portale di e-commerce poi, avrete diritto anche al reso gratuito entro un merse dall’acquisto, alla garanzia di due anni con il rivenditore e al pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Cosa aspettate? Correte a prenderlo.

Mac mini (2023): ecco perché comprarlo

Sotto la scocca del Mac mini (2023) batte il processore Apple Silicon M2, una vera rivoluzione nel mondo dei chip. Progettato su misura per le esigenze di macOS, questo chipset è in grado di offrire prestazioni impareggiabili, rendendo il dispositivo una macchina incredibilmente veloce e efficiente. Potrete tranquillamente dimenticare i rallentamenti e potrete godere di un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva.

Grazie alla GPU integrata nel chip M2, offre una potenza grafica straordinaria. Va benissimo per lavorare, per giocare, per fare editing o post produzione grafica senza il minimo lag. Non solo consente di avere prestazioni eccezionali ma è anche super silenzioso. Ha un design minimal e classico ma sulla parte posteriore troverete tantissime porte per la connettività next-gen: Thunderbolt/USB 4, HDMI 2.0, Ethernet Gigabit e Wi-Fi 6, e non solo. Pensate che c’è anche il cavo jack audio da 3,5 mm.

Con l’architettura Apple Silicon M2, il Mac mini (2023) è pensato per eseguire le app native con prestazioni ottimizzate. Con un prezzo speciale su Amazon di soli 579,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, non potete certo lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.