Mac Mini 2023 con chip M2: risparmia subito 60 euro su Amazon (primo sconto)

Nonostante sia stato lanciato veramente da poco, per Mac Mini 2023 con chip M2 arriva il primo importante sconto su Amazon. Oggi, questa velocissima e compatta soluzione desktop della mela morsicata te la porti a casa con un risparmio di 60 euro sul prezzo di listino.

L’offerta è attiva sul modello con SSD da 512GB e chipset M2 con CPU da 8-core e GPU da 10-core. Un mostro di potenza contenuto in un case elegante e compatto.

Mac Mini 2023 in offerta: tanta potenza a bordo

Mac Mini 2023 ti sorprende infatti per le sue prestazioni eccezionali donate dal chipset M2 formato, come detto, da una CPU 8-core e una GPU 10-core che ti assicura una grafica fino al 35% più veloce rispetto al modello precedente.

Con archiviazione SSD ultraveloce, supporta fino a due monitor e ti permette di collegare diversi apparecchi grazie alla presenza di due porte Thunderbolt 4, una porta HDMI, due porte USB-A, jack per le cuffie e Gigabit Ethernet.

Progettato con un sistema di raffreddamento evoluto per garantirti performance al top anche in condizioni di forte stress, completa il pacchetto il supporto alla connessione WiFi 6E per avere prestazioni stabili e veloci.

Mac Mini 2023 è il “solito” piccolo gioiello di casa Apple che puoi acquistare subito con 60 euro di sconto, per un’offerta che arriva davvero prima del previsto. Approfittane.

