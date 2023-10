Mac mini (2023) con 512 GB di SSD: sconto FOLLE del 8% su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: di fatto, girovagando sul noto portale di e-commerce americano, ci siamo imbattuti in una promozione semplicemente straordinaria. L’ottimo Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2, uscito pochissimi mesi fa, con 8 GB di memoria unificata e con ben 512 GB di memoria su SSD, costa solo 869,99€ al posto di 959,00€, spese di spedizione incluse. Il risparmio, in questo caso, è pari al 9% sul valore di listino e avrete anche ulteriori vantaggi esclusivi. Prima di esaminarli, vi ricordiamo di affrettarvi ad effettuare l’acquisto, se interessati/e. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – la promozione potrebbe finire a breve. Non pensateci troppo e fatelo vostro adesso.

Mac mini (2023): compralo adesso

Questo computer è un vero portento: ha un processore di punta, l’Apple Silicon M2 che permette di eseguire app e software complessi senza il minimo lag, ma non solo. Ha 8 GB di memoria unificata (RAM) e ben 512 GB di spazio su SSD. Ci sono tante porte per la connettività poste sulla back cover e in confezione troverete il cavo di alimentazione e il solo PC. Questo implica che dovrete collegare voi le periferiche che più desiderate: monitor, mouse, tastiera, casse, stampanti e così via.

Viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che ci sarà la consegna celere e immediata, oltre che gratuita, in meno di 24 o 48 ore. Si potrà effettuare il reso entro un mese dall’acquisto e si avrà accesso anche ad un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo e a due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata. A soli 869,99€ questo Mac mini (2023) è un vero portento, non lasciatevelo sfuggire: avrete anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.