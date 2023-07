Mac mini (2023) con 512 GB: ancora DISPONIBILE al prezzo più basso di sempre

Se siete alla ricerca di un computer desktop di nuova generazione che possa andare bene sia per le attività più complesse che per lo studio o, semplicemente, per le operazioni di amministrazione, il Mac mini (2023) con chipset M2 è ciò che farà al caso vostro. Nello specifico, il modello che vi consigliamo dispone di 8 GB di memoria unificata e di 512 GB di storage su SSD super veloce. Ciò implica che il dispositivo sarà, oltre che potentissimo, anche molto capiente, con tanto spazio a bordo per installare software e archiviare file, foto, video e canzoni. Lo trovate su Amazon al suo minimo storico (solo 749,00€) e le spese di spedizione saranno incluse nel costo del prodotto; la consegna è sempre celere e garantita, oltre che gratuita; non lasciatevelo sfuggire.

Mac mini (2023) con 512 GB: il PC da comprare oggi

Questo incredibile computer è un vero best buy; viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che godrà di una garanzia assoluta. Da un lato abbiamo quella di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo, dall’altro invece, abbiamo quella di Amazon per ben due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte, con il supporto logistico del sito.

Questo Mac mini (2023) è un computer potentissimo; gode di un’integrazione hardware-software ineccepibile e il merito va, oltre al processore Apple Silicon M2 con CPU e GPU integrate, anche al sistema operativo macOS che fa girare fluidi tutti i software e tutte le applicazioni presenti sullo store o scaricate dal web. È un prodotto plug-and-play; ciò significa che basterà collegarlo alla corrente, attaccare le periferiche e il gioco sarà fatto. A soli 749,00€ questo Mac mini (2023) diventa uno dei migliori acquisti che si possano fare su Amazon oggi, soprattutto perché la versione in sconto è quella con 512 GB di memoria interna.

