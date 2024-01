Mac mini (2023) con 512 GB a 899€ su Amazon: prendilo ADESSO

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in una promozione degna di nota. L’ottimo Mac mini (2023) con 8 GB di RAM, processore Apple Silicon M2, 512 GB di memoria interna su SSD super veloce e capiente, si porta a casa all’incredibile prezzo di 899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire, perché a questa cifra è da prendere al volo. Costa tanto, è vero, ma vale molto più del suo valore originale e in più è in sconto. Il costo di partenza dovrebbe essere di circa 959,00€. Cosa aspettate? Questa è una macchina pensata per i professionisti che non vogliono spendere troppo ma anche per gli studenti, per chi cerca un PC per tutta la famiglia con cui lavorare, studiare, fare ricerche e navigare online. Prendetelo adesso, ma siate veloci: le scorte potrebbero terminare a breve e la promozione potrebbe finire da un momento all’altro.

Mac mini (2023): ecco perché comprarlo

Il Mac mini (2023) di Apple è un super best buy senza paragoni e senza rivali; è piccolo e compatto, si adatta bene a tutti gli ambienti di lavoro, ma è ugualmente potente grazie ad una scheda tecnica eccellente. Sulla parte posteriore troviamo una pletora di porte per la connettività del device stesso, mente sotto il telaio in alluminio vi è un cuore Apple Silicon M2 coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da 256 GB di memoria interna su un SSD super veloce e capiente. Può perfino reggere attività di video editing pesante in 4K ed è perfetto anche per la creazione dei contenuti multimediali.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 899,00€ nella versione con 512 GB di memoria interna; c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Correte a prenderlo, a questa cifra il Mac mini (2023) è un super best buy.

