Mac mini (2023) con 512 GB: a 799€ è PERFETTO, compratelo adesso

Se volete fare un buon affare oggi su Amazon e desiderate da tempo un computer potente per la vostra attività, abbiamo la soluzione che farà sicuramente al caso vostro. Si chiama Mac mini (2023) ed è l’ultimo arrivato in casa Apple; la versione che vi proponiamo dispone poi di 8 GB di memoria unificata e di 512 GB di spazio su SSD interno. Pensate che, da 959,00€, la pagherete solo 799,00€, spese di spedizione incluse. Ovviamente è disponibile su Amazon, il noto portale di e-commerce americano. Fra le altre cose, vi segnaliamo che avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e che, volendo, potrete anche scegliere di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Mac mini: questa versione è in super sconto

Il Mac mini (2023) è un potentissimo computer desktop di fascia alta; costa 959,00€ per la variante con tanto spazio all’interno ma sappiate che potrete pagarlo ad un prezzo scontatissimo di 799,00€ grazie alle offerte di Amazon. Se l’importo è ancora troppo alto per le vostre finanze, non dovrete temere nulla; avrete la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Ci sono poi due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat via telefono, dalle sei a mezzanotte. Altresì avrete accesso alla garanzia di un anno con il costruttore, valida presso tutti gli Apple Store del mondo.

Il computer di Apple è perfetto per tutte le attività; va bene per lo studio, per il lavoro, per la creazione dei contenuti, per l’editing foto e video, ma anche per le attività di amministrazione. A 799,00€ è un best buy.

