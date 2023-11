Mac mini (2020): un grande classico, TUO a prezzo superlativo

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente assurda; non è un’offera del “Black Friday” ma si trova comunque in super sconto e noi ve lo segnaliamo. Il Mac mini (2020) con processore Apple Silicon M1, 8 GB di memoria unificata e con 256 GB di SSD al seguito, costa solo 599,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Si tratta di un’occasione da non lasciarsi sfuggire pertanto se siete interessati sbrigatevi ad effettuare l’acquisto perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – la promozione potrebbe finire a breve. Siate veloci, dunque e non pensateci troppo. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato.

Mac mini (2020) a soli 599€: da prendere al volo

Il Mac mini (2020) con processore Apple Silicon M1 è un Best Buy che, sin dal suo esordio, ha venduto tantissimo. Il merito è della nuova architettura proprietaria della mela che sfrutta le potenzialità di ARM. L’M1 va benissimo con tantissime applicazioni ed è ottimo in molte operazioni, anche quelle più complesse e pesanti. Vanta 8 GB di memoria unificata e ben 256 GB di storage su SSD. È velocissimo, rapido, leggero e dispone di una moltitudine di porte che permettono di collegarci tantissime periferiche al seguito.

Come detto, viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 599,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è un super best buy. Non di meno si può usufruire del reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e avrete accesso ad un anno di garanzia con il costruttore e due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Fate presto perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro; a questa cifra è un vero best buy senza paragoni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.