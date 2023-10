Mac mini (2020) con processore M1: su Amazon lo paghi meno di 600€

Se siete alla ricerca di un nuovo computer desktop di casa Apple e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Mac mini (2020) con processore Apple Silicon M1 che, nella sua iterazione con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD interno, costa solo 599,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire: a questa cifra è difficile trovare di meglio, anche perché ci troviamo di fronte ad un best buy assoluto su tutta la linea. Siate veloci se siete interessati/e; è potentissimo, compatto, compatibile con tantissime periferiche di brand di terze parti, ma non solo. Inoltre è un PC plug-and-play: in poche parole, sarà pronto all’azione non appena lo avrete tolto dalla scatola: vi basterà collegarlo alla presa, attaccare gli accessori come mouse, tastiera e monitor e seguire la procedura guidata. In pochissimi minuti sarete operativi.

Mac mini (2020): il miglior computer che si possa comprare oggi

Questo fantastico Mac mini (2020) dispone di caratteristiche di altissimo profilo in un form factor compatto: dispone del processore Apple Silicon M1 coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da 256 GB di storage su SSD. Il Mac va benissimo anche per le operazioni più complesse come l’editing video, il montaggio in 4K e non solo; essendo piccolo starà benissimo su qualsiasi scrivania e in qualsiasi ambiente di lavoro.

Viene venduto e spedito da Amazon, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto con il noto portale di e-commerce americano, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, per gli account abilitati, in cinque soluzioni a tasso zero. Non lasciatevelo sfuggire, dunque: Mac mini a 599,00€ è un vero best buy senza compromessi, con pochissimi rivali. Vanta un rapporto qualità-prezzo ineccepibile, non lasciatevelo sfuggire. Voi lo acquisterete?

