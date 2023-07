Mac mini (2020) con M1: PREZZO FOLLE (549€) per il PRIME DAY, correte

Oggi vi parliamo di un super computer di casa Apple che è in sconto folle grazie al Prime Day di Amazon; si chiama Mac mini, è stato lanciato nel 2020 con una caratteristica rivoluzionaria: il chipset Apple Silicon M1 a bordo, il primo SoC sviluppato interamente dalla compagnia, basato su architettura ARM e che ha sostituito – in tutto e per tutto – le soluzioni di Intel precedenti. Grazie agli sconti folli di Amazon che si stanno tenendo in queste ore con il Prime Day, vi porterete a casa la versione con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di memoria interna, a soli 549,00€, spese di spedizione incluse. Vi consigliamo di nono lasciarvi sfuggire questo PC desktop incredibile.

Mac mini (2020): il miglior desktop che ci sia

La vera forza del Mac mini (2020) risiede nel suo processore Apple Silicon M1. Questo chip personalizzato offre una potenza incredibile, che rivalizza o supera le prestazioni dei computer desktop tradizionali. Grazie alla sua architettura a 8 core, che comprende CPU, GPU e Neural Engine, può gestire attività intensive come la modellazione 3D, il rendering video e il gaming senza problemi.

Uno dei vantaggi significativi del processore M1 è la sua efficienza energetica. Rispetto ai processori Intel, l’Apple Silicon M1 è progettato per ottimizzare l’utilizzo dell’energia, offrendo prestazioni elevate con un consumo energetico ridotto. Ciò si traduce in un funzionamento fresco e silenzioso, che può essere apprezzato sia in ambienti domestici che lavorativi.

Nonostante le sue dimensioni compatte, il Mac mini (2020) offre una notevole versatilità grazie alle sue numerose porte e connettività. Dispone di due porte Thunderbolt/USB 4, due porte USB-A, una porta HDMI 2.0, una porta Ethernet e un jack per cuffie. Potrete collegarci di tutto al computer: schermi esterni, periferiche, HDD o SDD e nn solo.

Inoltre, grazie all’architettura Apple Silicon, il computer offre un’ottima compatibilità con le app disponibili nell’App Store e una transizione fluida per le app che sono state ottimizzate per l’architettura M1. Con un costo di soli 549,00€ per la versione da 8+256 GB, questo Mac mini (2020) è il best buy del giorno; non lasciatevelo sfuggire. È un computer eccezionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.