Mac mini (2020) con M1 a soli 599€ su Amazon: il computer da comprare

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente intrigante; il meraviglioso Mac mini (2020) con processore Apple Silicon M1 è in super sconto al prezzo sensazionale di soli 599,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che si tratta di un costo irrisorio per un terminale che, anche se ha più di tre anni alle sue spalle, è ancora un’ottima soluzione per chi cerca una macchina consumer senza compromessi e che vale molto più di quanto costa. Il modello in offerta è quello con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di storage su SSD.

Mac mini (2020): ecco perché comprarlo

Grazie al noto portale di e-commerce americano poi, avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi; come non citare la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, anche in meno di 24 o 48 ore. Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque o dieci soluzioni a tasso zero, per gli account abilitati. C’è la garanzia di Apple di un anno e quella di Amazon per ben due anni, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Il cuore pulsante del Mac mini (2020) è l’innovativa architettura Apple Silicon M1, una creazione di ingegneria che integra CPU, GPU e memoria unificata su un singolo chip. Questa potente struttura è in grado di offrire prestazioni incredibili, aumenta l’efficienza energetica e garantisce al tempo stesso, una risposta immediata a ogni vostro comando.

Il nuovo SoC non solo garantisce un aumento significativo delle performance sia sul single core che sulle attività più complesse, ma consente anche un funzionamento silenzioso grazie alle ventole ben ottimizzate che non si attivano quasi mai. Infine, dispone di diverse porte Thunderbolt/USB 4, HDMI 2.0, Ethernet e c’è anche il jack per cuffie o per le casse stereo. È un PC così potente che può gestire senza sforzi editing video 4K, rendering 3D e attività multimediali avanzate. Non lasciatevelo sfuggire; a soli 599,00€ è da comprare immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.