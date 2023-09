Mac mini (2020) con M1 a soli 549€ su Amazon: FOLLIA di settembre

Oggi vogliamo parlarvi di un computer desktop di casa Apple veramente strepitoso; dispone di un chipset rivoluzionario e ha un design compatto. Nonostante sia un PC fisso, è piccolissimo e si può anche trasportare con facilità. Si chiama Mac mini (2020), è stato lanciato appunto, nel mese di novembre del 2020 come uno dei primi terminali al mondo con un SoC avente architettura ARM (Apple Silicon M1). Sin da subito ha ricevuto un ottimo plauso da parte della critica e dell’utenza ed è divenuto in pochi mesi un gadget “best buy” imperdibile per studenti, lavoratori, content creator e professionisti. Oggi, grazie agli sconti di Amazon, potrà essere vostro con soli 549,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire.

Mac mini (2020): ecco perché dovete comprarlo oggi

Uno dei punti di forza del Mac mini (2020) è il suo processore Apple Silicon M1. Questo SoC è stato progettato internamente dal colosso di Cupertino ed è in grado di offrire prestazioni eccezionali sia nelle attività quotidiane che con le applicazioni più esigenti. Con otto core di CPU e otto core di GPU, il computer è in grado di gestire con facilità il multitasking, l’editing video, il rendering 3D e molto altro ancora.

Il design del Mac è rimasto invariato rispetto alle generazioni precedenti, ma questo è un aspetto positivo. Il suo telaio in alluminio è sottile, elegante e si adatta facilmente a qualsiasi ambiente. Anche se è incredibilmente compatto, è dotato di due porte Thunderbolt 3/USB-C, due porte USB-A, una porta HDMI 2.0, una porta Ethernet Gigabit e una jack audio da 3,5 mm.

Con un prezzo di soli 549,00€, spese di spedizione incluse, questo device è un gadget perfetto per la creazione di contenuti, per lavorare, per studiare, per navigare online, gestire social o attività amministrative. Insomma, è un computer per tutti ed è compatibile con tantissimi accessori in commercio: mouse, tastiere, monitor, casse e non solo. Non lasciatevelo sfuggire.

